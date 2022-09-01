Москва, 1 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. ВСУ продолжают варварские обстрелы территории Запорожской АЭС. Об этом 1 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы, безусловно, опасаемся провокаций со стороны (киевской) стороны, учитывая, что не прекращаются совершенно варварские провокационные обстрелы», — заявил Песков.

«Мы видим и другие попытки дестабилизировать ситуацию. Но по-прежнему ждём эту миссию, готовы взаимодействовать. Мы заинтересованы в том, чтобы эта миссия прибыла на станцию», — указал он.