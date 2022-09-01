София, 1 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Основные лагеря временного содержания беженцев в Болгарии заполнены в среднем на 120%, что создает в регионе дополнительные социальные и гуманитарные проблемы. Об этом 1 сентября в своей редакционной статье пишет софийская газета «Факты».

Julian Buijzen Беженцы

Согласно официальной информации, возникшая ситуация объясняется небывалым наплывом в Болгарию нелегальных мигрантов из страны Ближнего Востока и Северной Африки.

«Только в период с июля по август нынешнего года в нашей стране (Болгарии) было задержано около 1,5 тыс. нелегалов, — отмечает болгарский телеканал БТВ. — На этом фоне созданные ранее лагеря для переселенцев попросту не могут выдержать такого количества прибывающих лиц».

Как ожидается, в ближайшее время правительство Болгарии приступит к рассмотрению вопроса расширения соответствующей инфраструктуры. За дополнительными средствами на создание новых пунктов приема беженцев София намерена обратиться к Еврокомиссии.