Гавана, , 13:20 — REGNUM После 72 часов поисков шесть человек по-прежнему числятся пропавшими без вести после возможного кораблекрушения у побережья Исабела-де-Сагуа в центральной части Кубы. Об этом пишет Prensa Latina.

Куба © ИА REGNUM

Председатель правительства муниципалитета Сагуа-ла-Гранде в провинции Вилья-Клара сообщила на своей странице в соцсетях, что представители пограничных войск, министерства внутренних дел, Коммунистической партии и правительства сообщили семьям, что людей, находившихся на борту лодки, до сих пор не удалось найти.

Лодка, отчалившая от берега днем 28 августа от побережья Исабела-де-Сагуа, примерно в 60 километрах от этого города, очевидно, преследуемая плохой погодой, побудила одного из находящихся на борту вызвать помощь, позвонив по номеру 107 (номер морской экстренной помощи).