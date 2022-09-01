Москва, , 12:57 — REGNUM Операция киевского режима по высадке диверсантов в Энергодаре провалена. Об этом 1 сентября заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Бегство ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом политик отметил, что киевский режим не жалеет собственных боевиков, отправляя их на заведомо невыполнимые миссии.

«Операция с захватом станции (Запорожской атомной электростанции — прим. ИА REGNUM) полностью провалена — люди (киевские диверсанты - прим. ИА REGNUM) просто брошены на убой. Зеленский не жалеет людей – они были посланы на убой. Сейчас последних вылавливают по дачным участкам», — сказал Балицкий.

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