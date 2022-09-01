Москва, 1 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Операция киевского режима по высадке диверсантов в Энергодаре провалена. Об этом 1 сентября заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бегство ВСУ

При этом политик отметил, что киевский режим не жалеет собственных боевиков, отправляя их на заведомо невыполнимые миссии.

«Операция с захватом станции (Запорожской атомной электростанции — прим. ИА REGNUM) полностью провалена — люди (киевские диверсанты — прим. ИА REGNUM) просто брошены на убой. Зеленский не жалеет людей — они были посланы на убой. Сейчас последних вылавливают по дачным участкам», — сказал Балицкий.