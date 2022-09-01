Париж, , 12:57 — REGNUM Согласно опросу CSA, большинство французов не доверяют новому министру национального образования и молодежи, передает BFM TV.

Франция. Елисейский дворец Thomas Faivre-Duboz

Новый министр национального образования и молодежи Пап Ндьяй вызывает особые споры: 62% французов не доверяют ему выполнение своих обязанностей. В частности, данные CSA показывают, что70%18-24-летних жителей Франции относятся к министру плохо, за ними следуют 35-49-летние, которых 63%.

Министр признал, что возвращение в школу произойдет не в «очень оптимальных условиях», но пообещал на этот новый год «учителя перед каждым классом». Для достижения этой цели министр национального образования, в частности, объявил о наборе 3000 учителей, работающих по контракту. Многие из этих учителей прошли обучение всего за несколько дней, что вызывает беспокойство у многих родителей, опасающихся «дешевого» образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в то время как Франция задается вопросом, почему «самая прекрасная профессия в мире», по словам министра образования Папа Ндьяя, больше не пользуется популярностью, у нее есть слабое утешение, хотя и очень слабое: дефицит учителей — это проблема почти всей Европы.

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