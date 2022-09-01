Москва, 1 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Управляющие компании, желая решить свои проблемы и нажиться на гражданах, задирают тарифы за коммунальные услуги при любом удобном случае. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Депутат напомнил, что ранее неоднократно призывал правительство заморозить тарифы ЖКХ до 2023 года, но этого не произошло и уже с 1 июля 2022 года они вновь выросли. По его словам, самостоятельно люди не могут разобраться в обоснованности платежек.

«Для исправления этой ситуации мы предлагаем две меры. Во-первых, временно заморозить тарифы для населения и провести независимый аудит ценообразования. Во-вторых, принять законопроект СРЗП о снижении предельных расходов граждан на ЖКУ. Люди должны тратить на оплату не более 15% своих доходов, а не 22%, как сейчас», — сказал Миронов.