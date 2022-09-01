Сеул, 1 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын провел 1 августа в Сеуле встречу с британским коллегой Джоном Уиттингдейлом, с которым обсудил льготы, предоставляемые при приобретении электромобилей в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи представитель Южной Кореи выразил опасения по поводу негативного воздействия американского «Акта снижения инфляции», а также призвал британскую сторону продолжить обсуждение ответных мер.

Ан Док Гын также выразил обеспокоенность по поводу решения Великобритании продлить действие защитных мер в отношении стальной продукции из Южной Кореи до 2024 года и призвал к скорейшей их отмене.

Затрагивая тему соглашения о свободной торговли, министр торговли Южной Кореи выразил надежду на то, что переговоры по пересмотру соглашения начнутся в текущем году.

Представитель южнокорейского правительства также призвал власти Великобритании поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.