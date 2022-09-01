Кутаиси, Грузия, 1 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Грузии установлена личность мужчины, который поднял в парке города Кутаиси российский флаг, сообщает 1 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

Им оказался 40-летний Георгий Дзагнидзе. Дзагнидзе не собирается платить штраф, наложенный за установку в парке триколора. Напротив, он планирует сам обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. Сам Дзагнидзе не контактирует со СМИ.

Мать Дзагнидзе заявила телеканалу, что нет ничего тревожного в том, что в Кутаиси развевается российский флаг.

«Они такие же люди, как и мы, все коммунисты называли Россию Россией, и мы это выучили. Он не сделал ничего плохого. Если мы помиримся и будем вместе, что может быть лучше этого», — сказала мать Дзагнидзе.

Напомним, что 31 августа в Молодёжном парке Кутаиси был поднят российский флаг.