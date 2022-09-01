Таллин, 1 сентября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Рост ВВП Эстонии во втором квартале на 0,6% в годовом исчислении оказался немного ниже ожиданий экспертов. Об этом главный экономист крупнейшего частного банка Прибалтики, эстонского филиала шведского Swedbank Тыну Мертсина заявил на сайте финучреждения.

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Он отметил, что это самый слабый результат среди стран — членов Евросоюза. Во втором квартале 2022 года в большинстве основных видов деятельности эстонской экономики произошло снижение добавленной стоимости, но наибольший отрицательный вклад в рост ВВП внесли обрабатывающая промышленность и операции с недвижимостью.

По словам экономиста, добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности за год упала на целых 9%: «Обрабатывающая промышленность является крупнейшим экспортером товаров, и ее показатели в значительной степени зависят от внешнего спроса».

По его словам, после семи кварталов роста экспорт товаров также снизился: «Хотя высокая база годичной давности также оказала некоторое влияние, за падением экспорта стоит более слабый внешний спрос».

Экономист пишет, что ослабление внешнего спроса во второй половине 2022 года и в 2023 году будет усугубляться, что означает ухудшение перспектив экспорта. «Доля рынка экспортируемых из Эстонии товаров в еврозоне в этом году также снизилась, что может указывать на ухудшение конкурентоспособности нашего экспорта», — отметил он.

Главный экономист Swedbank также говорит, что наиболее сильный положительный вклад в экономический рост внесли информация и связь, а также профессиональная и техническая деятельность: «С середины 2017 года сектор ИТ стабильно растет, и его доля в ВВП увеличилась до 9%, что делает его третьим по величине сектором в экономике Эстонии после обрабатывающей промышленности и оптовой и розничной торговли».

Экономист пишет, что средняя покупательная способность падает с конца 2021 года. «Чистая заработная плата с поправкой на инфляцию упала до уровня, наблюдавшегося нескольких лет назад и, по прогнозам, вернется к прошлогоднему уровню только через четыре года», — прогнозирует Тыну Мертсина.