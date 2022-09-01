Париж, , 12:38 — REGNUM В то время как Франция задается вопросом, почему «самая прекрасная профессия в мире», по словам министра образования Папа Ндьяя, больше не пользуется популярностью, у нее есть слабое утешение, хотя и очень слабое: дефицит учителей — это проблема почти всей Европы. 4 000 вакантных учительских мест во французских школах кажутся меньшим злом по сравнению с тревожной ситуацией в соседних странах. Об этом 1 августа пишет газета Le Monde.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Германии в Северном Рейне-Вестфалии, самой густонаселенной земле страны, на начало учебного года было 4400 незаполненных преподавательских вакансий. В Шлезвиг-Гольштейне на 14 августа было зарегистрировано 200 вакансий. В Берлине в первый день занятий 20 августа было не заполнено 875 мест.

В Италии, стране, где преподавательский состав значительно постарел, 150 000 вакансий заполняются учителями по контракту, а шведское образовательное ведомство Skolverket прогнозирует, что к 2035 году стране потребуется подготовить 153 000 учителей, чтобы компенсировать выход на пенсию и смену профессии тех, кто больше в ней не заинтересован.

Британцы признали, что кризис назревал уже давно, но ситуация в Великобритании не менее острая: опрос Ассоциации руководителей школ и колледжей показал, что 95% из них испытывают трудности с набором персонала, а 72% используют временных сотрудников там, где должны работать постоянные.

«На протяжении многих лет набор и удержание учителей были чрезвычайно трудными, но наш опрос показывает, что в настоящее время сложился кризис», — сказал глава ассоциации Джефф Бартон.

Уровень отсева также высок: 12% учителей уходят из профессии через год, треть — через пять лет и 40% — через 10 лет.

В то время как Франция нанимает контрактных учителей и организует экспресс-подготовку всего за несколько дней до начала учебного года, другие европейские страны также испытывают трудности. Чтобы справиться с ними, две трети британских директоров принимают на работу учителей, не являющихся специалистами по предмету, который они преподают, а одной трети пришлось увеличить число учеников в классах. С сентября 2020 года министерство образования Италии внедрило новый метод онлайн-рекрутинга под названием Call veloce («быстрый вызов»), который позволяет учителям подавать заявки на постоянный контракт независимо от региона их проживания, чтобы быстрее заполнять вакансии.

Это вызывает беспокойство в сфере образования, поскольку вся система находится на грани краха, так как нехватка учителей влияет и на качество преподавания. В Швеции многие учителя не имеют достаточной квалификации для преподавания тех предметов и курсов, которые они ведут. Например, только 83,5% учителей имеют необходимую квалификацию в старших классах. В начальной и средней школе этот показатель снижается до 71%.

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