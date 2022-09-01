Стокгольм, , 12:16 — REGNUM Теневой мэр Стокгольма от Социал-демократов Аида Хадиалик и министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен выступили с совместной пресс-конференцией 1 сентября, где главной темой стала охрана материнства, пишет газета Aftonbladet.

Городская ратуша, Стокгольм (сс) Arild Vågen

Согласно предложению правящей партии, акушерки в Швеции должны иметь больше влияния на сферу охраны материнства, и необходимо вкладывать больше средств в послеоперационный уход и физиотерапию. Более того, Социал-демократы готовы зайти дальше: по их словам, во всех регионах Швеции на одну роженицу должна быть как минимум одна акушерка, где партия контролирует местную администрацию.

«Рожениц нельзя оставлять одних в родильном зале, они должны получать необходимую им поддержку», — завила в свою очередь профильный министр Лена Халленгрен.

Напомним, что Стокгольм контролируют Умеренные, а выборы в Швеции (муниципалитеты, региональные правления, риксдаг) состоятся 11 сентября.

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