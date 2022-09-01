Берлин, 1 сентября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Реки Европы пересыхают после продолжительного периода чрезвычайно жаркой погоды, что усиливает опасения по поводу производства продовольствия и энергии в то время, когда цены уже стремительно растут, как сообщает 1 августа CNBC.

Пересохшее русло

Во Франции в некоторых местах реку Луару можно перейти пешком; есть опасения, что немецкий Рейн, один из ключевых водных путей Европы, снова может закрыться для коммерческого транспорта; а в Италии в обмелевшей реке По обнаружились предметы времен Второй мировой войны, включая неразорвавшуюся бомбу.

Уровень воды в реке Рейн в Германии в последние недели стабилизировался выше кризисного. Однако прогнозы о сохранении жары и недостаточных осадков усилили опасения, что вскоре транспортировка по реке всевозможных товаров от продуктов питания до химикатов и энергоносителей может снова остановиться.

По данным Объединенного исследовательского центра ЕС, в Европе находится в условиях самой сильной засухи за последние 500 лет.

Анализ центра показал, что почти все реки Европы в той или иной степени высохли, а водный и тепловой стресс «существенно снизил» урожайность летних культур. По прогнозам, урожаи зерновой кукурузы, сои и подсолнечника будут на 16%, 15% и 12% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет соответственно.

Центр предупреждает, что в регионе Западной Европы и Средиземноморья, скорее всего, более теплая и сухая, чем обычно, погода сохранится до ноября.

«Проблема заключается в суровости этой засухи, — сказал CNBC профессор гидрологии и климатологии Потсдамского университета в Германии Аксель Бронштерт. — Без по-настоящему сильных осадков в ближайшие несколько недель высока вероятность дальнейшего снижения уровня воды».

Наряду с экологическими и медицинскими последствиями засухи, по словам Бронштерта, засуха привела к «очень плохому» урожаю многих сельскохозяйственных культур в Германии.

Главный экономист по Европе консалтинговой компании Capital Economics Эндрю Кеннингем отметил, что если падение уровня воды в Рейне продолжится, это может привести к снижению ВВП Германии на 0,2 процентных пункта в третьем и четвертом кварталах 2022 года.

А в Норвегии, которая в значительной мере зависит от гидроэлектроэнергии, отсутствие дождей привело к резкому снижению выработки энергии на ГЭС. В результате норвежское правительство объявило в начале августа, что планирует ограничить экспорт электроэнергии.