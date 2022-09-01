Стокгольм, 1 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Шведские демократы обогнали главную оппозиционную партию Умеренных по данным нескольких опросов, Социал-демократы непреклонны в том, что они не будут сотрудничать с одиозной политической силой — даже в процессе вступления Швеции в НАТО. Об этом заявил партсекретарь правящей партии Тубиас Баудин в интервью газете Svenska Dagbladet.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

Баудин отметил, что существует неопределенность в отношении того, кто является кандидатом на пост премьер-министра страны от правого оппозиционного блока.

«Исторически у нас сложилось так, что вторая по величине партия вступала в дуэль с первой партией за пост премьера. Теперь становится ясно, в опросе за опросом, что Шведские демократы сильнее, чем Умеренные, и ясно, что будет немного странно, если вдруг третья по величине партия будет участвовать в премьерской дуэли», — рассказал Баудин.

Отметим, что заявления Баудина являются «политически окрашенными», поскольку признаваемым лидером правого блока до сих пор является Ульф Кристерссон.

Выборы в Швеции состоятся 11 сентября.