Москва, 1 сентября 2022, 12:05 — REGNUM Цели стран Запада ослабить Россию не будут достигнуты, заявил 1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, то, что сейчас происходит — это не про интересы народа б. УССР, это про то, «чтобы не допустить, как они считают, сохранение России в качестве самостоятельной силы на международной арене».
Министр добавил, что, «западное соседство» берет курс на «насаждение собственных правил». По его словам, одним из таких правил является изоляция России.