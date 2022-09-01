Москва, , 12:05 — REGNUM Цели стран Запада ослабить Россию не будут достигнуты, заявил 1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, то, что сейчас происходит — это не про интересы народа б. УССР, это про то, «чтобы не допустить, как они считают, сохранение России в качестве самостоятельной силы на международной арене».

«История нашего государства знала и более серьезные этапы. Наша роль, наше место на международной арене вызвали у других наших «партнеров», как мы их иронично называем, желание ослабить Россию. Я убеждён, что не получится, как это не получалось ни у кого в прошлом», — сказал Лавров на встрече со студентам МГИМО.

Министр добавил, что, «западное соседство» берет курс на «насаждение собственных правил». По его словам, одним из таких правил является изоляция России.