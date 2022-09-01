Подгорица, , 16:26 — REGNUM За серией атак на информационную систему правительства Черногории стоит преступная группировка Cuba ransomware. Об этом 31 августа заявил министр государственного управления Мараш Дукай.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что ранее произошла серия кибератак на коммунальный сектор, транспорт и телекоммуникации. По словам министра, группа Cuba ransomware (вероятно, речь шла о хакерской группе Cuban ransomware — Прим. ИА REGNUM) создала отдельный вирус для атаки на инфраструктуру Черногории.

«Это вирус, который нельзя создать в течение одного месяца, может быть даже в течение одного года. Эти атаки долго планировались. Создание вируса под названием Zerodate стоило около десяти миллионов долларов и этот вирус пока нигде не использовался», — процитировал слова министра телеканал РТЦГ.

Напомним, что за помощью в борьбе с кибератаками правительство Черногории обратилось к ФБР. Ранее представители Агентства национальной безопасности Черногории заявляли, что в кибератаках на черногорский правительственный сектор прослеживается «российский след».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кубинская преступная группировка Cuban Ransomware может стоять за кибератаками, совершенными с 20 по 21 августа и направленными на компьютерную систему правительства Черногории. Министр государственного управления Мараш Дукай заявил, что их компьютерный вирус «затронул 150 рабочих мест в 10 правительственных учреждениях».