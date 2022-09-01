Подгорица, 1 сентября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. За серией атак на информационную систему правительства Черногории стоит преступная группировка Cuba ransomware. Об этом 31 августа заявил министр государственного управления Мараш Дукай.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Он напомнил, что ранее произошла серия кибератак на коммунальный сектор, транспорт и телекоммуникации. По словам министра, группа Cuba ransomware (вероятно, речь шла о хакерской группе Cuban ransomware — Прим. ИА REGNUM) создала отдельный вирус для атаки на инфраструктуру Черногории.

«Это вирус, который нельзя создать в течение одного месяца, может быть даже в течение одного года. Эти атаки долго планировались. Создание вируса под названием Zerodate стоило около десяти миллионов долларов и этот вирус пока нигде не использовался», — процитировал слова министра телеканал РТЦГ.

Напомним, что за помощью в борьбе с кибератаками правительство Черногории обратилось к ФБР. Ранее представители Агентства национальной безопасности Черногории заявляли, что в кибератаках на черногорский правительственный сектор прослеживается «российский след».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кубинская преступная группировка Cuban Ransomware может стоять за кибератаками, совершенными с 20 по 21 августа и направленными на компьютерную систему правительства Черногории. Министр государственного управления Мараш Дукай заявил, что их компьютерный вирус «затронул 150 рабочих мест в 10 правительственных учреждениях».