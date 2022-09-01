Москва, 1 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В программах, по которым обучают курсантов военные вузы, учли опыт специальной военной операции и других конфликтов. Об этом 1 сентября сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в докладе министру обороны России Сергею Шойгу.

Kremlin.ru Валерий Герасимов

«Программы обучения слушателей и курсантов обновлены с учетом опыта специальной военной операции, выполнения миротворческих задач в Нагорном Карабахе и применения Вооруженных сил в Сирийской Арабской Республике», — сказал Герасимов.

Он доложил, что в наступившем учебном году основные усилия направят на формирование практических умений по управлению воинскими частями, соединениями, объединениями и межвидовыми группировками в условиях боевой обстановки.

Особое внимание планируется уделить вопросам эксплуатации и боевого применения робототехнических комплексов, а также БПЛА.