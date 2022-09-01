Сидней, Австралия, , 11:50 — REGNUM Студенты Сиднейского университета проявили незаурядную упорность против выступления бывшего премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла на мероприятии, организованном университетским юридическим обществом. В результате политик будет выступать онлайн, о чем 1 сентября написала газета The Guardian.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как пишут журналисты издания, студенты выходили на акции протеста, в результате чего организаторы мероприятия посчитали, что после появления Тернбулла в кампусе, скандала в свете возможных протестов, никто не хочет. Бывшему премьер-министру страны было предложено принять участие в конференции по интернету.

Причины нежелания видеть такого бывшего высокопоставленного политика, конечно, были политическими. По мнению протестующих студентов, именно бывшее правительство «Коалиции» под руководством Малкольма Тернбулла нанесло серьезный ущерб высшему образованию в Австралии.

Выступление Тернбулла было сорвано за несколько минут до его начала.