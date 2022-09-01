Пхочхон, Южная Корея, 1 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Южной Корее во время летных учений столкнулись два вертолета. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей сухопутных войск страны.

Silkadv.com Вертолет

Согласно опубликованным данным, два вертолета Surion совершили аварийную посадку после столкновения на малой высоте. Инцидент произошел в 12:16 по местному времени в военной части, расположенной в городе Пхочхон провинции Кёнгидо.

Сообщается, что военные проводили репетицию полетов, которые должны состояться в ходе выставки оборонной промышленности DX Korea 2022 в середине сентября.

Среди 18 военных, находившихся в вертолетах, два человека получили рваные раны, а 16 человек — легкие ушибы.