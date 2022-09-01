Москва, 1 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В России в 2023 году на внутренний турпоток будут влиять уже не только новые санкции и вытекающие из них логистические и финансовые проблемы туристов, но и нынешний внутренний клиентский опыт и его сравнение с прошлым зарубежным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Кирилл Рожков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Если учесть, что на пляжный туризм приходится 60% общего потока, то именно от решений этих — самых «ленивых» — туристов, будет зависеть общая динамика, — сказал Рожков. — Память о нынешнем росте цен и толкотне на южных курортах при очевидно более низком уровне сервиса, чем у ближайших конкурентов из дальнего зарубежья, может повлиять на планы будущего года. Многие в 2023 году могут согласиться на длинные и дорогие перелеты с пересадками, которые отпугнули их в этом. Кроме того, в экономике впечатлений низкое качество услуг и испорченное настроение являются не меньшим, если не большим злом, чем высокая цена. Кадров, создающих эти самые впечатления и обеспечивающих хорошее настроение гостям на местах, пока раз в 20 меньше, чем требуется, и за год их точно не подготовишь. Уменьшение скученности на действующих курортах возможно лишь за счет введения в действие новых, и это дело тоже долгое».

Как полагает Рожков, отчасти компенсировать нехватку «стационарных» курортов могут «плавучие» — круизные суда, которые до сих пор недогружены из-за сокращения въездного туризма, на который они во многом и были рассчитаны.

«То есть некоторые пляжники могут выбрать эту тоже преимущественно «ленивую» форму отдыха. На это дальновидно рассчитана концепция развития круизного туризма, — сказал Рожков. — Но на массовый переток рассчитывать не стоит, так как всё же это другой сегмент. Все этого говорит в пользу того, что повторения нынешнего резкого роста «ленивого» туризма в следующем сезоне ожидать не стоит. Поэтому мой прогноз внутреннего турпотока — умеренный рост или даже некоторое сокращение».

В то же время, как полагает Рожков, скорее всего, будет рост «пытливой» части турпотока, формируемой поездками в культурно-познавательных целях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что российские граждане объективно стали больше путешествовать по РФ, и это рождает спрос не только на традиционный пляжный отдых, но и на возрождение экскурсионных туристских маршрутов.