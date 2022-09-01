Алжир, 1 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Подразделения Алжирской национальной народной армии провели серию рейдов вблизи государственной границы с Марокко. Об этом 1 сентября сообщает официальная газета El-Bilad со ссылкой на заявление министерства обороны Алжира.

Https://www.mdn.dz Партия наркотиков, задержанная на границе между Алжиром и Марокко

По последним данным, операция была направлена на прекращение наркотрафика с территории Марокко, а также — на борьбу с террористическими формированиями, действующими в приграничной зоне. В ходе операции с 24 по 31 августа были задержаны 12 лиц, подозреваемых в сотрудничестве с террористами, также были арестованы 53 наркоторговца, у которых был изъят груз запрещённых к продаже веществ.

«Сводные отряды Национальной народной армии во взаимодействии с различными службами безопасности в ходе проведения серии операций пресекли попытки провезти большое количество наркотиков через границу. Были задержаны 769 кг обработанного наркотического вещества», — сообщает минобороны Алжира.