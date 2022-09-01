Канберра, , 12:39 — REGNUM Австралийская медицинская ассоциация, главное профобъединение медиков Австралии, озадачена решением федеральных властей и правительств штатов и территорий сократить обязательный период самоизоляции для пациентов с COVID-19 с семи до пяти дней. Об этом 1 сентября сообщил телеканал Nine News.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Австралийская медицинская ассоциация, как и многие другие медицинские сообщества и врачи по всей стране, озадачены политическим решением сократить изоляцию для людей с COVID-19 с семи до пяти дней, чтобы помочь справиться с рабочей нагрузкой на неуязвимых рабочих местах», — заявил журналистам профессор Стив Робсон, который является председателем ассоциации.

«Мы призываем опубликовать доводы, чтобы политики могли объяснить общественности, почему они принимают это решение», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, решение сократить период карантина по коронавирусу, а также отменить обязательный масочный режим было принято федеральными и местными властями Австралии 31 августа.

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