Канберра, 1 сентября 2022, 12:39 — REGNUM Австралийская медицинская ассоциация, главное профобъединение медиков Австралии, озадачена решением федеральных властей и правительств штатов и территорий сократить обязательный период самоизоляции для пациентов с COVID-19 с семи до пяти дней. Об этом 1 сентября сообщил телеканал Nine News.

Карантин
Карантин
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Австралийская медицинская ассоциация, как и многие другие медицинские сообщества и врачи по всей стране, озадачены политическим решением сократить изоляцию для людей с COVID-19 с семи до пяти дней, чтобы помочь справиться с рабочей нагрузкой на неуязвимых рабочих местах», — заявил журналистам профессор Стив Робсон, который является председателем ассоциации.

«Мы призываем опубликовать доводы, чтобы политики могли объяснить общественности, почему они принимают это решение», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, решение сократить период карантина по коронавирусу, а также отменить обязательный масочный режим было принято федеральными и местными властями Австралии 31 августа.

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