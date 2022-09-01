Сидней, Австралия, 1 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Секретарь Профсоюза железнодорожников Алекс Кассенс обвинил правительство штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) в том, что оно приказало высокопоставленным бюрократам прекратить переговоры с профсоюзом, а это означает, что забастовка рабочих в Сиднее может затянуться еще на некоторое время. Об этом 1 сентября сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

Напомним, что сейчас жители Сиднея и его окрестностей могут на свой страх и риск ездить в поездах бесплатно, поскольку железнодорожникам запрещено выписывать им штрафы в рамках забастовки, однако это могут сделать сотрудники, не входящие в профсоюз, или полицейские.

«Сегодня утром мы встретились с руководителями компаний Sydney Trains и NSW Trains, которые сказали нам, что они получили инструкции от секретаря департамента о том, что они больше не ведут переговоры. Переговоры они прекращают», — заявил журналистам секретарь Профсоюза железнодорожников, водителей поездов и автобусов Нового Южного Уэльса Клаассенс.

Клаассенс также отметил, что если стороны не придут к соглашению, то спор будет передан на рассмотрении федеральной Комиссии по справедливому труду.