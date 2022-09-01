Москва, , 11:32 — REGNUM Изоляция Россия Западом полностью провалилась, и на Западе это уже признают. Об этом 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Одним из таких правил они объявили изоляцию России. Но не получится у них нас изолировать, и они это уже осознали, уже в европейских столицах звучат слова признания того, что санкции не работают, что санкции больше вредят самим их авторам», — заявил Лавров.

«Инфляция, рост цен, особенно на энергоносители — страдает прежде всего население, средний класс. Но эта русофобская одержимость, она проявляется и даже в таких условиях», — указал он.