Веллингтон, 1 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Новозеландский актёр Рассел Кроу («Гладиатор») получит главную роль в криминальном триллере «Спящее лихо». Об этом сообщило издание Variety 31 августа.

1. Цитата из к/ф «Робин Гуд». реж Ридли Скотт. 2010. США Рассел Кроу в роли Робин Гуда

Предстоящая лента станет киноадаптацией романа «Книга зеркал» писателя Эуджена Овидиу Кировича и расскажет о детективе, столкнувшемся с деменцией во время раскрытия одного из дел. Исполнительными продюсерами фильма выступят Билл Колладж и Адам Купер (оба — «Исход: Цари и боги»). Последний также займёт режиссёрское кресло проекта.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, режиссёр Джон Красински («Тихое место») сообщил о начале съёмок комедии If. Главные роли в картине исполнят Райан Рейнольдс и Стив Карелл.