Москва, 1 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признание главы МИД Германии Анналены Бербок о страданиях жителей ФРГ.

Mid.ru Сергей Лавров

По его словам, русофобская одержимость проявляется даже в условиях, когда ущерб от антироссийских действий западных политиков наносится их собственным гражданам.

«Я читал, что буквально вчера госпожа Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, заявила: «Да, наши граждане страдают, но им придётся страдать, потому что мы будем поддерживать [киевский режим], несмотря ни на что». Фантастическое признание», — сказал Лавров, выступая в МГИМО.