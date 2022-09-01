Доха, 1 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Власти Катара отменили карантинные требования для туристов и граждан страны, прибывающих из-за границы, начиная с шести часов вечера следующего воскресенья (четвертого сентября). Об этом сообщает официальное информационное агентство QNA со ссылкой на заявление министерства транспорта Катара.

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Так, до и после поездки туристы всё ещё будут обязаны сдавать необходимые тесты, вне зависимости от статуса вакцинации. А граждане страны и проживающие на территории Катара лица также будут проводить экспресс-тест на антиген (RAT) в течение 24 часов после прибытия в Катар в одном из медицинских центров, входящих в состав Корпорации первичной медико-санитарной помощи, или в других медицинских центрах, утвержденных министерством здравоохранения страны.

Как отмечается, отмена карантинных мероприятий призвана «облегчить процесс поездки и возвращения в государство Катар», в рамках мер эпидемиологической безопасности.