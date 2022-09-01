Махмудраки, Афганистан, 1 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В афганской провинции Каписа неизвестные боевики убили религиозного деятеля. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jo Naylor Убийство

Инцидент произошёл в районе Панджра города Махмудраки, административного центра провинции Каписа.

Согласно источникам, улема звали маулави Насрулла, он был одним из проповедников учения имама Абу Ханифы. Сообщается, что неизвестные расстреляли маулави Насруллу на глазах у его сына и брата.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали произошедшее.

С момента прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти более сотни салафитских священнослужителей были убиты неизвестными боевиками в разных частях Афганистана.