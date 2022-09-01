София, 1 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. На военном полигоне «Цранча» в Пазарджикской области на юге Болгарии стартовала активная фаза международных учений Balkan Spirit. Об этом 1 сентября сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, в маневрах принимают участие силы специальных армейских подразделений из Болгарии, Греции и Румынии.

В ходе мероприятия военнослужащие отработают взаимодействие всех родов войск при проведении наступательных операций, а также взаимодействие при обороне стратегических объектов.

Общая численность армейского личного состава, принимающего участие в учениях, не разглашается.

По некоторым данным, тактические занятия Balkan Spirit завершатся 15 сентября текущего года.