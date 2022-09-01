Москва, 1 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Против введения запрета пользования сотовыми телефонами во время уроков в школе 57% родителей в России. За выступают 31%, среди отцов — 33%, среди матерей — 28%, приводит данные опроса исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Среди учителей запрет на сотовые телефоны в российских школах одобряет большинство — 51%. среди мужчин-преподавателей таковых больше, чем среди женщин — 53% против 50% соответственно.

Наиболее активно нововведение Минпросвещения РФ поддерживает старшее поколение педагогов (57%). Не одобряют инициативу министерства 39% учителей.

Опрос проведён 20–31 августа 2022 года. Опрошены 1600 родителей школьников и 500 учителей в 307 населённых пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения РФ запретило использование мобильных телефонов на уроках в школах с нового учебного года.

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