Москва, 1 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Оранжевый уровень погодной опасности продлён в Москве 1 сентября из-за угрозы пожаров, это указано на прогностической карте Гидрометцентра России.

Дарья Драй ИА REGNUM Дым над городом из-за пожара

Предупреждение о пожарной опасности действует до 23:00 2 сентября. Жёлтый уровень погодной опасности объявлен из-за порывов ветра до 15-20 м/с. Это предупреждение истечёт в полдень 3 сентября.

«Чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс», — говорится в сообщении.

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