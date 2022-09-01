Семилуки, Воронежская область, , 10:45 — REGNUM Воронежский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы председателя городского совета города Семилуки Воронежской области Александра Шевелюхина на решение Семилукского районного суда, который ранее удовлетворил иск губернатора Воронежской области Александра Гусева о признании незаконным бездействия депутатов Семилукского горсовета. Об этом 31 августа сообщил «Коммерсантъ-Черноземье » со ссылкой на самого Шевелюхина. Таким образом, решение районного суда остаётся в силе.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

В январе 2022 года семилукские депутаты отказались уволить Шевелюхина с поста председателя горсовета — главы Семилук, как того требовал губернатор. В апреле районный суд удовлетворил иск главы региона и признал бездействие депутатов незаконным. Облсуд, оказавшись удовлетворять жалобу Шевелюхина, оставил в силе решение суда первой инстанции, в соответствии с которым горсовет Семилук на ближайшем со дня вынесения решения заседании должен проголосовать за досрочное удаление в отставку Александра Шевелюхина с поста председателя горсовета и главы Семилук.

Сам Шевелюхин заявил журналистам, что намерен обжаловать судебное решение в кассации. Также Шевелюхин намерен принять участие в конкурсе на пост сити-менеджера Семилук, его проведение назначено на 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, пост сити-менеджера Семилук вакантен с марта 2022 года, после ухода Сергея Жеребцова.