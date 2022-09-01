Большой Камень, Приморский край, , 10:27 — REGNUM В День знаний в Большом Камне по нацпроекту «Образование» открылся образовательно-производственный центр — первый и единственный в России в рамках проекта «Профессионалитет». Также здесь были торжественно открыты новые производственные мастерские, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Образовательно-производственный центр Пресс-служба правительства Приморья

Читайте также: В Нижегородской области откроют образовательно-производственные кластеры

Центр открыли на базе Дальневосточного судостроительного колледжа.

«Конкурс на участие в программе был очень серьезный: более 150 заявок было подано от колледжей из различных субъектов России. Только 70 из них смогли стать победителями, в том числе ваш. В этом огромная заслуга преподавательского состава колледжа», — сказал на торжественном открытии министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий.

Партнером образовательно-производственного центра стал судостроительный комплекс «Звезда». Учебное заведение укомплектовано современным оборудованием, занятия для студентов ведут мастера-преподаватели, работающие на предприятиях судостроительного комплекса.

«Наши мастера знают специфику, особенности судостроительной отрасли. Они будут вести уроки и практическую подготовку у студентов. Будет тесная взаимосвязь предприятия и учебного заведения: вся вторая половина обучения проходит на производстве. После получения диплома многие вернутся на рабочее место, которое им знакомо», — пояснил начальник отдела оценки и развития персонала ССК «Звезда» Александр Полковников.

По словам директора колледжа Геннадия Левченко, в образовательный кластер вошли шесть предприятий судостроения и судоремонта и 16 образовательных организаций Приморья.

«Мы провели большую работу с учебными заведениями и территориями. Более 300 студентов в этом году было принято на обучение, из них 280 — на бюджетные места и около 30 будут обучаться по договорам», — рассказал Левченко.

Руководитель колледжа добавил, что в рамках проекта «Профессионалитет» в учреждении до конца ноября будут оборудованы три мастерские и девять лабораторий. Помещения уже отремонтированы, в них устанавливается оборудование. Студенты образовательных учреждений, вошедших в проект «Профессионалитет», будут проходить практику в учебных мастерских Дальневосточного судостроительного колледжа. Студенты «Профессионалитета» будут заниматься в том числе в современных мастерских, оснащенных благодаря национальному проекту «Образование». Такие мастерские позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику. Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 2200 мастерских, а к 2024 году таких мастерских будет более 5 тыс. Две учебно-производственные мастерские по направлениям «Сборка корпусов металлических судов» и «Неразрушающий контроль», оборудованные благодаря нацпроекту «Образование» открыли в День знаний. В мастерских установлено современное профессиональное оборудование. Отметим, современные производственные мастерские оборудованы также в Дальнегорском индустриально-технологическом колледже, Приморском политехническом колледже, железнодорожном колледже и техническом колледже. К концу сентября откроются мастерские и в колледже технологии и сервиса. Как сообщало ИА REGNUM, власти Нижегородской области подписали соглашение с предприятиями и образовательными учреждениями о создании ещё трёх образовательно-производственных кластеров.