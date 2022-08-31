Арзамас, Нижегородская область, , 17:32 — REGNUM Власти Нижегородской области подписали соглашение с предприятиями и образовательными учреждениями о создании ещё трёх образовательно-производственных кластеров. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Флаг Нижегородской области Евгений Катышев

В рамках проекта «Профессионалитет» Министерства просвещения России в 2023 году будут открыты образовательно-производственные центры машиностроительной, сельскохозяйственной и строительной отраслей — на базе Арзамасского коммерческо-техническом техникума, Перевозского строительного колледжа и Шахунского колледжа аграрной индустрии.

На эти цели планируют потратить 312 млн рублей бюджетных денег — федеральная казна выделит по 100 млн рублей, а региональная даст по 4 млн рублей на открытие каждого из кластеров.

ИА REGNUM напоминает, что проект «Профессионалитет» был запущен Министерством просвещения России в целях максимального приближения учебного процесса к реальной производственной практике. В его рамках при техникумах и колледжах создаются подрядные организации, где студенты имеют возможность получить рабочий стаж, чтобы к моменту выпуска стать практикующими специалистами с опытом работы.

Отметим, что в 2022 году к этой программе уже присоединились Выксунский металлургический колледж, Нижегородский автомеханический техникум и Нижегородский государственный инженерно-экономический университет.