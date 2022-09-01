Москва, 1 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В настоящее время для российского внутреннего туризма открылись новые перспективы привлечения именно своих платежеспособных туристов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Pixel2013 Туризм

«Российские граждане объективно стали больше путешествовать по России, и это рождает спрос не только на традиционный пляжный отдых, но и на возрождение экскурсионных туристских маршрутов по Золотому Кольцу, балтийскому побережью Санкт-Петербурга и Выборга, Дагестану и Чечне, речных круизов и пеших походов, — сказал Цыганов. — Растет спрос на автопутешествия и маршруты выходного дня. А это не только природные красоты, но и инфраструктура, причем оценивать ее будут привыкшие к качеству жители РФ. Поэтому продолжение роста внутрироссийского рынка туризма будет зависеть от оценки его качества потребителями и уровня конкуренции со стороны иных предложений».

А в данном случае, как подчеркнул экономист, это не только Турция и Египет с выросшими расходами на перелет, но и ОАЭ, Индия, страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, которые могут представить турпродукт на разный вкус и кошелек.

«Сейчас для российского внутреннего туризма открылись новые перспективы привлечения именно своих платежеспособных туристов. Очень важно обеспечить удобство и качество, приемлемые цены, новизну маршрутов и тем самым сделать своих туристов постоянными клиентами не вынужденно, а по обдуманному собственному решению», — подчеркнул Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что в 2022 году почти четверть жителей РФ вообще отказались от отдыха.