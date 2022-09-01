Красноярск, , 10:58 — REGNUM Самолёт Ил-76 МЧС России вылетает в Рязанскую область. На борту — 50 профессиональных лесных пожарных из Красноярского края, которые будут помогать коллегам в борьбе с огнём в условиях объявленного режима ЧС в Рязанской области.

Лесной пожар Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

Ранее глава Рязанской области Павел Малков обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой усилить группировку за счет межрегионального маневрирования.

«Глава края поручил оперативно сформировать десант из специалистов подразделений Лесопожарного центра. В группу вошли сотрудники из Красноярска, Енисейского, Ермаковского, Саянского, Тасеевского районов, а также Пировского муниципального округа. С собой наши специалисты везут все необходимое для борьбы с огнем, в том числе оборудование. В Рязанской области красноярцев распределят по действующим лесным пожарам», — сообщил Алексей Большаков, замминистра лесного хозяйства Красноярского края.

На данный момент более 200 сотрудников краевого лесопожарного центра помогают бороться с огнем в Коми и в Югре, в их числе летчики-наблюдатели, которые координируют тушение возгораний и переброску специалистов по кромкам возгораний.

Отметим, по оперативной информации лесопожарного центра Красноярского края, на 8:00 1 сентября на территории региона нет действующих лесных пожаров.

В районах края леса патрулируют наземные группы и авиация. Кроме того, обстановку контролируют при помощи 100 камер видеонаблюдения в 29 муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края сообщило о ликвидации лесного пожара на площади 8 га. Возгорание действовало в Ермаковском районе и возникло из-за сухих гроз.

Читайте также: В Красноярском крае потушили лесной пожар, вспыхнувший из-за сухих гроз