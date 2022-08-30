Ермаковский район, Красноярский край, , 08:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали один лесной пожар на площади 8 га. Возгорание действовало в Ермаковском районе и возникло из-за сухих гроз. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар Mchs.gov.ru

В тушении пожара в Ермаковском районе принимали участие 19 человек. К очагу возгорания огнеборцев доставили авиацией.

На утро 30 августа в Красноярском крае действующих лесных пожаров не зарегистрировано.

Напомним, леса в районах Красноярского края патрулируют наземные группы и авиация. В 29 муниципалитетах установлено сто камер видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано более 1180 лесных пожаров на площади свыше 183 тыс. га.

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