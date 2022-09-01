Ташкент, 1 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Узбекистане накануне вечером состоялось празднование Дня независимости, которое отмечается в стране 1 сентября, в мероприятии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в празднике приняли также участие руководители правительства, обеих палат парламента республики, министерств и ведомств страны, дипломатический корпус, широкая общественность, журналисты. В своем выступлении Шавкат Мирзиёев отметил, что перед государством стоят высокие цели и задачи. Одной из таких задач глава Узбекистана определил развитие школьного образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

«Последовательно продолжим деятельность по созданию самых благоприятных условий в сфере образования, чтобы наши дети глубоко овладевали современными знаниями и навыками. Для этого будут кардинально пересмотрены школьные учебные программы, методики преподавания и содержание учебников. Данная система будет внедрена после экспертизы передовых зарубежных специалистов», — сказал президент.

По его словам, в результате выпускники школ Нового Узбекистана будут гармонично развитыми личностями, обладающими широким мировоззрением и современными навыками, глубокими знаниями в области информационных технологий, способными креативно мыслить и принимать самостоятельные решения.