Мумбаи, Индия, 1 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Времена изменились, и Болливуд, культурный столп современной Индии, теряет свою привлекательность, уступая место более современным развлечениям, как передает 1 сентября агентство Reuters.

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Таков вердикт не только зрителей, но и одной из его самых ярких звезд, вынесенный после очередного провала в киноиндустрии, которая долгое время завораживала индийцев и весь мир своими ослепительными сценами с песнями и танцами на большом экране.

«Фильмы не работают — это наша вина, это моя вина, — сказал индийский актер и кинопродюсер Акшай Кумар журналистам после того, как его новый фильм Raksha Bandhan провалился в прокате. — Я должен что-то изменить, я должен понять, чего хотят зрители».

Подъем стриминговых сервисов, таких как Netflix и Amazon Prime, во время пандемии совпал с растущей усталостью от Болливуда среди молодого поколения индийцев, которые считают большинство его фильмов устаревшими и немодными.

По данным сайта Koimoi, который отслеживает данные о киноиндустрии, 77% вышедших в 2022 году болливудских фильмов провалились в прокате, то есть не собрали и половины от вложенных средств.

Это примерно вдвое больше, чем в 2019 году, когда доля провалов составила 39%, еще до того как пандемия заставила сотни миллионов индийцев забросить кинотеатры, которые на протяжении многих лет приносили Болливуду баснословные доходы.

И Индия не одинока в переходе на международные стриминговые сервисы, которые пришли в страну сравнительно поздно — Netflix и Amazon Prime появились в 2016 году — и предложили разнообразный контент, произведенный в Америке и Европе, а также в самой Индии, Южной Корее и других странах Азии, от «Паразитов» и «Мстителей» до «Игры в кальмара» и «Игры престолов».

Четверть из 1,4 миллиарда индийцев пользуются стриминговыми сервисами по сравнению примерно с 12% в 2019 году, согласно данным компании Statista. Ожидается, что к 2027 году эта цифра достигнет 31%, и ей есть куда расти: например, в Северной Америке доля пользователей этих сервисов составляет около 80%.