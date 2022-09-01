«Рубят сук, на котором сидят» — об отмене упрощённого визового режима ЕС
Орел, 1 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Страны ЕС, отменяя упрощённый визовый режим для граждан России, рубят сук, на котором сидят. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).
Собеседник агентства напомнил, что соглашение об упрощённом визовом режиме между Россией и ЕС действовало с 2007 года. Его отмена приведёт к увеличению стоимости сбора за шенгенскую визу с 35 до 80 евро, увеличению срока выдачи и, возможно, необходимости предоставлять дополнительные документы.
Депутат особо подчеркнул, что решение об отмене упрощённого визового режима с Россией «полностью перечеркиваюет развитие всемирного процесса глобализации, с помощью которого западные страны де-факто реализовывали свои планы по снижению влияния государственного суверенитета в развивающихся странах, в том числе в Российской Федерации».
Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме.