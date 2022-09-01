Орел, 1 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Страны ЕС, отменяя упрощённый визовый режим для граждан России, рубят сук, на котором сидят. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Триумфальная арка ЕС

Собеседник агентства напомнил, что соглашение об упрощённом визовом режиме между Россией и ЕС действовало с 2007 года. Его отмена приведёт к увеличению стоимости сбора за шенгенскую визу с 35 до 80 евро, увеличению срока выдачи и, возможно, необходимости предоставлять дополнительные документы.

«В целом данное недальновидное решение в первую очередь отразится на доходах бюджетов стран Европейского союза, так как создаваемый западными странами «санкционный занавес» приведет к значительному снижению расходов обеспеченных россиян в странах ЕС», — отметил Косогов.

Депутат особо подчеркнул, что решение об отмене упрощённого визового режима с Россией «полностью перечеркиваюет развитие всемирного процесса глобализации, с помощью которого западные страны де-факто реализовывали свои планы по снижению влияния государственного суверенитета в развивающихся странах, в том числе в Российской Федерации».

«Таким образом, страны ЕС, Великобритания и США «рубят сук, на котором сидят», так как именно благодаря развитию процесса глобализации западные транснациональные корпорации зарабатывали триллионы долларов за счет влияния на экономики развивающихся государств. Очевидно, что на сегодняшний день модель мироустройства однополярного мира больше не жизнеспособна и будет происходить постепенный переход к многополярному миру с несколькими глобальными центрами принятия решений, где современной России будет отведена особая роль», — подчеркнул Косогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме.