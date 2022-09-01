Санкт-Петербург, 1 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге мужчина пытался незаметно вынести из магазина несколько бутылок чистящего средства для унитаза и ванны, но был замечен. Скрываясь от охраны, он бросил на пол предмет, похожий на гранату, сообщил 1 сентября ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Border.gov.md Ручная граната

Инцидент произошел вечером 31 августа в сетевом продуктовом магазине на Прибрежной улице Невского района Петербурга. Мужчина в кепке, желто-черной куртке и кожаной сумке через плечо попытался вынести из магазина, не заплатив, несколько бутылок средства для чистки сантехники и ванны. Однако его действия заметила охрана и на выходе остановила.

Между блюстителями порядка и «покупателем» началась словесная перепалка. В запале мужчина сообщил, что у него с собой граната, выхватил ее из сумки и начал выдергивать чеку. Охранник же попытался вывести его на улицу, в ответ злоумышленник начал сопротивляться, ударил охранника кулаком в лицо, бросил гранату на пол и сбежал.

«Из магазина было эвакуировано 20 человек — сотрудников и покупателей. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов разминировали брошенный предмет. Оказалось, что это была учебная граната РГФ-5», — добавил собеседник агентства.