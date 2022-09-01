Париж, 1 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Экономический рост во Франции может снизиться на 0,5% в случае немедленного и полного прекращения поставок российского газа в страну, заявил французский министр экономики финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр в интервью газете Les Echos.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

По его словам, Париж «учитывает все риски на энергетических рынках» при построении своих прогнозов. Ле Мэр также сообщил, что власти Франции не ожидают структурного спада инфляции до 2023 года.

Министр подчеркнул, что французское правительство работает на тем, чтобы со временем сгладить последствия кризиса. Кроме того, глава ведомства выразил уверенность, что ситуация на энергетическом рынке не уничтожит планы по восстановлению и развитию промышленности Франции. Он добавил, что власти «бросят на это все свои силы».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября российская компания «Газпром экспорт» полностью приостановила поставки газа французской энергетической корпорации Engie из-за частичного долга по платежам за июль.