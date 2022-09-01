Москва, , 09:25 — REGNUM Уничтожение Европы, которая может замерзнуть зимой, одна из целей США, считает депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Холод Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Даже если Европа замерзнет зимой, то от этого ничего не изменится. Угасание Европы — одна из целей США, им нужен рынок сбыта своих товаров, им не нужны конкуренты, они их уничтожают, даже флагманов Францию и Германию.

Остаётся наш заклятый враг на Британских Островах, но они должны чётко понимать, что рано или поздно по ним что-то прилетит, британцы неспроста сегодня свои военные самолёты рассредотачивают по гражданским аэродромам», — написал Гурулёв в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим всеми силами пытается загнать силы НАТО на Запорожскую АЭС, надеясь этим ослабить влияние России. Но РФ всё равно к каким выводам придёт МАГАТЭ, считает Гурулёв.