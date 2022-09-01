Томск, 1 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур назвал несправедливой методику распределения налоговых доходов между федеральным и региональным бюджетами. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, последние десять лет регион отдаёт в федеральный бюджет больше, чем половина регионов Сибирского федерального округа, и с каждым годом этот процент растёт. Так, в 2021 году Томская область собрала 251 млрд рублей налогов, 76% из которых ушли в Москву.

«Мы первые в Сибири и пятые в России по объёмам перечислений в федеральный бюджет. При этом у Томской области нет денег на покрытие основных расходов. Регулярно приходится залезать в долги, чтобы обеспечивать текущие потребности. А потом брать новые кредиты, чтобы выплачивать предыдущие», — отметил он.

Глава субъекта напомнил, что в области работают шесть университетов и 12 институтов РАН, строится не имеющий аналогов в мире комплекс атомной энергетики, добываются нефть и газ, однако жить «получается не очень».

Владимир Мазур призвал менять ситуацию, в частности, методику Минфина РФ, которая не учитывает специфику региона. По его словам, на заседании Совета Федерации он попросил финансовое ведомство и сенаторов поддержать предложения по изменению методики перераспределения заработанных средств.

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