Томск, , 12:04 — REGNUM В Томской области намерены создать 10 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест. Об этом рассказал депутатам регионального парламента врио главы субъекта Владимир Мазур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

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По его словам, Томская область благодаря мощным научным школам и инженерным коллективам должна стать лидером по созданию и внедрению технологических решений. Для этого в регионе предстоит реализовать 11 инвестпроектов на 43 млрд рублей.

«Нам предстоит создать 10 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест. Цель будет достигнута за счет реализации атомного проекта «Прорыв», нефтегазового проекта «Палеозой», создания центров малотоннажной химии и микроэлектроники, а также производств по глубокой переработке древесины», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Законодательной думе региона предложили пути решения проблемы снижения объёмов добычи нефти. В их числе названы снижение налоговой нагрузки для недропользователей, снижение стартовых платежей на аукционах на изучение и пользование недрами, а также контроль структуры скважинного фонда предприятий.

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