Пекин, , 09:07 — REGNUM Китай решительно выступает против публикации так называемого доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, связанного с Синьцзяном, который является чистым подлогом, организованным США и несколькими другими западными странами, заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, сообщает 31 августа газета Global Times.

Мишель Бачелет UN Geneva

Отвечая на вопрос об окончании срока полномочий Мишель Бачелет на посту верховного комиссара ООН по правам человека и так называемом Синьцзянском докладе, Чжао сказал, что Китай всегда настаивает на том, что верховный комиссар должен соблюдать цели и принципы Устава ООН, строго следовать мандату Генеральной Ассамблеи ООН и проводить работу, основываясь на принципах объективности, беспристрастности, неизбирательности и неполитизации.

Чжао сказал, что Китай придает большое значение сбалансированному продвижению всех видов прав человека, диалогу и сотрудничеству с государствами-членами и выступает против неправильной практики политизации прав человека и двойных стандартов.

Бачелет посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая в мае на фоне волны дезинформационной кампании США и Запада против Китая, что стало первой поездкой верховного комиссара ООН по правам человека в Китай с 2005 года. Она вступила в должность 1 сентября 2018 года и объявила в июне, что не будет баллотироваться на второй срок.

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 30 августа объявил, что Бачелет временно заменит заместитель Верховного комиссара по правам человека Нада Юсеф Аль-Нашиф, пока не будет назван преемник, сообщает AFP.

Китайские эксперты заявили, что уход Бачелет может быть связан с давлением Запада по поводу «доклада о Синьцзяне», который был превращен в оружие. По их словам, в то время, когда Запад обвиняет Китай в «проблемах с правами человека» в Синьцзяне, становится все труднее оставаться объективным, и есть надежда, что преемник Бачелет сможет противостоять давлению. По данным AFP, Бачелет подверглась серьезной критике со стороны США, которые обвинили Китай в совершении «геноцида» в Синьцзяне.

Посол Великобритании в Совете по правам человека Рита Френч призвала Бачелет опубликовать свой доклад, поскольку «для всех нас важно, чтобы ни одно государство не было свободно от объективного контроля за его положением в области прав человека».

США и некоторые западные страны предвзяты к результату, который нанесет ущерб имиджу Китая, и надеются, что это будет подтверждено докладом Бачелет, который подрывает справедливость и объективность, сказал эксперт Института пограничных исследований Китая при Чжэцзянском педагогическом университете Ван Цзян в интервью Global Times.

«Люди не должны отвлекать свое внимание от реальных проблем с правами человека из-за сфабрикованных и раздутых вопросов, таких как дезинформация о Синьцзяне», — сказал Ван.

Директор Исследовательского центра по правам человека Нанкайского университета в Тяньцзине Чан Цзянь заявил Global Times, что давление на Бачелет на самом деле является злонамеренной попыткой сдержать Китай под прикрытием «прав человека».

В настоящее время люди в регионе Синьцзян наслаждаются безопасностью и стабильностью, живут и работают в мире и счастье. Права человека всех этнических групп полностью защищены. В Синьцзяне вообще нет «насильственных исчезновений» людей, отметил представитель Постоянного представительства Китая при ООН.

США всегда изображали себя «судьей по правам человека» и «защитником прав человека». Но факт в том, что в стране плохая ситуация с правами человека, которая ухудшается с каждым днем, сказал пресс-секретарь.

США должны достаточно серьезно защищать права человека своего собственного народа, прекратить распространять ложную информацию и ложь по вопросу прав человека, прекратить использовать права человека в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела других стран и перестать быть камнем преткновения для международного сотрудничества в области прав человека, отметил пресс-секретарь.