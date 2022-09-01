Москва, 1 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), отличившиеся в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса, награждены медалями и орденами. Об этом 1 сентября сообщили в Минобороны России.

Правительство Хабаровского края Награда

Наград были удостоены солдаты, сержанты и офицеры артиллерийских, разведывательных, медицинских подразделений, а также подразделений связи и РХБ защиты, специалисты военно-политической службы, которые проявили мужество, героизм, отвагу и высокие профессиональные и личные качества.

Ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест, медали «За отвагу», медали Суворова и Жукова им прямо на передовой вручил начальник штаба российской группировки «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зусько.

Зусько поблагодарил военнослужащих за вклад в общее дело, самоотверженную службу и отметил, что награждённые российские военные достойно выполнили и продолжают выполнять свой долг. По его словам, ни у кого не должно быть сомнения, что «победа скоро наступит».

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил награды участникам спецоперации по защите Донбасса, отличившимся в ходе освобождения Луганской Народной Республики. Так, ордена Мужества, медали «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу» и медали Суворова получили почти 50 военнослужащих. Кроме того, военным медикам за самоотверженность, проявленную при оказании медицинской помощи в условиях военных действий, сопряжённых с риском для жизни, вручены ордена Пирогова.