Вашингтон, 1 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Соединенные Штаты координируют действия киевского режима и убеждают его продолжать конфликт, сообщил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Россия правильно считает, что США стоят за всем… На самом деле именно Вашингтон задаёт темп на Западе. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, администрация США срывает возможности дипломатического урегулирования конфликта.