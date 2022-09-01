В Британии допустили обращение к МВФ из-за экономического кризиса
Лондон, 1 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Власти Великобритании могут обратиться за кредитом к Международному валютному фонду (МВФ) из-за тяжелой экономической ситуации в стране, пишет журналист Аллистер Хит в статье для The Telegraph.
Хит отметил, что доля расходов домашних хозяйств на электроэнергию к апрелю следующего года может вырасти до 13,4%, а расходы британцев на электроэнергию могут рано или поздно достигнуть 7% ВВП Соединенного Королевства.
Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Великобритании Надим Захави в ближайшее время посетит Нью-Йорк и Вашингтон, чтобы обсудить глобальные экономические проблемы и сотрудничество в таких областях, как энергетическая безопасность и мировые экономические перспективы.
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