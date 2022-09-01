Лондон, 1 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Власти Великобритании могут обратиться за кредитом к Международному валютному фонду (МВФ) из-за тяжелой экономической ситуации в стране, пишет журналист Аллистер Хит в статье для The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Мы рискуем столкнуться с катастрофической бедностью, гражданским неповиновением, новым социалистическим правительством к следующему году, распадом Великобритании, национализацией, политикой цен и доходов, карательными налогами на богатство и, в конечном счете, полным экономическим и финансовым крахом и финансовой помощью от МВФ», — пишет он.

Хит отметил, что доля расходов домашних хозяйств на электроэнергию к апрелю следующего года может вырасти до 13,4%, а расходы британцев на электроэнергию могут рано или поздно достигнуть 7% ВВП Соединенного Королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Великобритании Надим Захави в ближайшее время посетит Нью-Йорк и Вашингтон, чтобы обсудить глобальные экономические проблемы и сотрудничество в таких областях, как энергетическая безопасность и мировые экономические перспективы.

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